В Башкирии студентка заплатила за поездку 11 тысяч рублей

В полиции предупредили: никогда не переходите по ссылкам от водителей. Мошенники могут просить вас совершить оплату не в приложении, а по внешней ссылке, номеру телефона или почте. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить у вас деньги или данные карты. Всегда расплачивайтесь наличными в машине после того, как приехали на место.