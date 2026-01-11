В Башкирии студентка заплатила за поездку 11 тысяч рублей

В полицию Стерлитамака обратилась юная местная жительница, которая стала жертвой мошенников.
Девушка искала водителя для небольшой поездки. В интернете она списалась с неизвестным, который пообещал оказать услугу. Он прислал ссылку для оплаты, девушка ввела реквизиты своей банковской карты и лишилась 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
В полиции предупредили: никогда не переходите по ссылкам от водителей. Мошенники могут просить вас совершить оплату не в приложении, а по внешней ссылке, номеру телефона или почте. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить у вас деньги или данные карты. Всегда расплачивайтесь наличными в машине после того, как приехали на место.