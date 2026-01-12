В Башкирии за праздники 45 человек получили ожоги

В период новогодних праздников в медицинские учреждения Башкирии поступили десятки людей с травмами, полученными в быту.

Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, за время каникул в травмпункты и поликлиники поступило более 6,6 тысячи обращений. В общей сложности были госпитализированы около 500 пациентов, из них 45 — с ожогами.

Среди тяжелых случаев — полуторагодовалая девочка, которая 2 января получила ожоги от горячего бульона. Ее госпитализировали в реанимацию. В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось, девочку перевели в ожоговое отделение. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.