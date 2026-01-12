Ветеран труда из Иглино отметила 90-летие

Жительница Иглино отметила 90-летний юбилей. Зоя Галунина работала стоматологом в Иглинской центральной районной больнице. Её карьера в медицине началась ещё в 60-х, когда её назначили врачом-протезистом.

Более 37 лет Зоя Александровна дарила жителям Иглинского района не только здоровые улыбки, но и тепло своего сердца. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она окружена любовью и заботой близких, которые помнят ее как неутомимую труженицу, внимательную и любящую мать. В этот знаменательный день поздравить юбиляршу пришли ее коллеги и друзья.