Житель Башкирии отправился в Антарктиду, чтобы заработать на создание бренда

Житель Башкортостана отправился в суровые края Антарктиды, чтобы заработать на создание собственного бренда. Артур Искужин провёл там 1,5 года, а по возвращении воплотил свою мечту в реальность, открыв производство современной одежды с элементами этно. О том, через что пришлось пройти дизайнеру ради воплощения мечты, – в нашем сюжете.

От пошива масок во время пандемии – к первым шагам в дизайне одежды. Артур Искужин неожиданно для себя открыл талант к шитью, а карантин стал отправной точкой для нового хобби. Освоив швейную машинку, решил попробовать себя в более масштабном деле, а подработка на фабрике «Агидель» стала для него настоящей школой мастерства.

Но Артур Искужин и подумать не мог, что увлечение шитьём приведёт его в Антарктиду. Попав туда, он словно оказался в зимней сказке: бескрайние снежные просторы, пингвины, морские леопарды. Даже довелось проехать 1600 км на траке с символикой «Салавата Юлаева», но порой сказка казалась суровой: невыносимый холод и опасные бураны. Однажды при перегоне бутовок Артур с коллегами попали в двухдневную метель.

1,5 года в Антарктиде выдались непростыми, признаётся Артур, но даже в самый лютый холод его согревала мечта о собственном бренде. Вернувшись домой, он сразу же взялся за дело: закупил оборудование, разработал одежду в стиле этно, начал устраивать показы и занимать призовые места в различных конкурсах.

Детищу Артура уже удалось добиться успехов: предприниматель открыл свой первый магазин, специализирующийся на спортивных костюмах с этническими орнаментами.