В Башкирии запретили кататься на тюбингах с шихана Торатау

В Башкирии стихийно организованная горка для катания на тюбингах на склоне шихана Торатау вызвала обеспокоенность у специалистов. Администрация геопарка «Торатау» выступила с предупреждением для любителей зимнего экстрима.

Как пояснили в ведомстве, Торатау является уникальным памятником природы, предназначенным для прогулок и фотосессий. Его склоны не являются оборудованной спортивной трассой. Там нет контролируемого уклона, полей безопасного выката и возможности гарантированно избежать столкновения с камнями и деревьями.