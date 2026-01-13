Мастер из Уфы создаёт крошечные керамические изделия

Уфимский художник Артур Алимгузин покоряет мир керамикой, помещающейся на кончике пальца. Как он создаёт шедевры с помощью обычного сюжета?
Изящные миниатюрные чайники, вазы и кувшины высотой не более 11 миллиметров. Хрупкие шедевры, которые можно уместить на кончике пальца.
Творческий путь Артура Алимгузина начался не с гончарного круга. Выпускник Уфимского училища искусств, он долгое время успешно работал в Москве, занимаясь дизайном масштабных корпоративных мероприятий. Случайно занялся ваянием фигур и втянулся в этот процесс.
Крошечные чайники среди гончаров считаются высшим признаком мастерства из-за сложности создания. Сначала мини-посуда служила ему эскизами, позже стали самостоятельными сувенирами. Для работы требуются скальпель, пинцет, игла и точность.
Свои изделия Артур украшает башкирским орнаментом в современном прочтении, тем самым создавая мост между традицией и актуальным дизайном. Работы мастера хранятся в частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, Индии, Австралии, а миниатюрные вазы и чайники – в музее керамики в Кувейте.