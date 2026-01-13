Мастер из Уфы создаёт крошечные керамические изделия

Уфимский художник Артур Алимгузин покоряет мир керамикой, помещающейся на кончике пальца. Как он создаёт шедевры с помощью обычного сюжета?

Изящные миниатюрные чайники, вазы и кувшины высотой не более 11 миллиметров. Хрупкие шедевры, которые можно уместить на кончике пальца.

Творческий путь Артура Алимгузина начался не с гончарного круга. Выпускник Уфимского училища искусств, он долгое время успешно работал в Москве, занимаясь дизайном масштабных корпоративных мероприятий. Случайно занялся ваянием фигур и втянулся в этот процесс.

Крошечные чайники среди гончаров считаются высшим признаком мастерства из-за сложности создания. Сначала мини-посуда служила ему эскизами, позже стали самостоятельными сувенирами. Для работы требуются скальпель, пинцет, игла и точность.