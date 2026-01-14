От Северного Кавказа до СВО: боевой путь бойца из Башкирии

На передовой специальной военной операции мужественно несут службу бойцы из Салаватского района.
В их числе — Руслан Гимранов из села Малояз. В октябре 2025 года он добровольно вступил в ряды защитников Отечества и теперь служит в 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под позывным «Батя».
Обладая боевым опытом, полученным еще в контртеррористической операции в Чеченской Республике, 47-летний Руслан сегодня снова в строю. Здесь он вместе со своим подразделением участвует в смелых вылазках, штурмуя опорные пункты противника.
Дома у военнослужащего осталась супруга Марьям, которая работает в санатории «Янган-Тау», сын-девятиклассник и дочь-восьмиклассница.
Руслан приходится зятем ветерану, бывшему сотруднику военного комиссариата Салаватского района Радису Мурзагаяновичу Юмадилову. Тот активно поддерживает наших бойцов, отправляя на фронт гуманитарную помощь и свои, особо ценные для военнослужащих, мотивирующие стихи.
До службы Руслан работал вахтовым методом в северных регионах страны, пишут в издании «На земле Салавата».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «На земле Салавата».