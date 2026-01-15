Боец из Башкирии в одиночку штурмовал позиции противника

Уроженец Салаватского района Рустем Фахриев поздравил с Новым годом земляков с передовой. Контрактник, находящийся в зоне специальной военной операции с декабря 2024 года, отличился в бою, проявив мужество и героизм.
В ходе выполнения боевой задачи по освобождению одного из населенных пунктов ДНР ситуация потребовала решительных действий. Заметив ключевую позицию противника, Рустем, невзирая на опасность, в одиночку пошел на штурм. Его внезапная и смелая атака заставила врагов отступить и оставить укрепленную точку, пишут в издании «На земле Салавата».
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, боец был удостоен государственных наград – медалей Жукова и Суворова.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «На земле Салавата».