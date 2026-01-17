Герой фронта и светило медицины: история 102-летнего ветерана из Уфы

В Уфе живёт уникальный свидетель истории: Асхату Мингазетдинову 102 года, и, несмотря на преклонный возраст, он полон сил и молод душой. Как ему за целый век удалось не утратить жажду знаний и творчества?

На груди Асхата Аскаровича – медали «За отвагу», «За мужество» и Орден Красной Звезды. История героя началась 85 лет назад, когда, будучи совсем юным, он добровольцем пошёл на фронт.

Именно здесь произошла судьбоносная для него встреча: Асхат Аскарович познакомился с человеком, говорившим на башкирском языке. Вместе они прошли многочисленные обстрелы и бомбёжки. Тогда товарищи дали себе обещание, что, если останутся живы, то после войны переедут в Уфу.

Здесь, на неизведанной для себя земле, Асхат Аскарович начал новую главу. Повидав все ужасы войны, он осознал ценность человеческой жизни. Тогда им было принято решение поступать в медицинское училище.

Именно в этой сфере Асхат Аскарович добился больших успехов: кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения СССР. Сегодня его чтут и помнят в Башкирском медицинском университете. Ректор БГМУ Валентин Павлов лично навещает пенсионера.