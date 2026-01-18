В Башкирии православные готовятся отмечать Крещение Господне

Православные верующие готовятся встретить один из главных религиозных праздников – Крещение Господне, которое отмечается 19 января. По всей республике для окунания на водоемах организовали порядка 100 иорданей, а безопасность обеспечивают свыше тысячи спасателей, полицейских и медиков.

Сегодня же – Крещенский сочельник, когда священнослужители первый раз освящают воду. После этого ее можно набирать. А вот чин омовения купели происходит вечером, после литургии. В Ленинском районе Уфы иордань оборудовали на старице реки Белой.

С момента освящения можно окунаться в купель. Все они оборудованы перилами для безопасности, а рядом дежурят спасатели. Установлены теплые палатки для переодевания, всех угощают кашей и чаем.