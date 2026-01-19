Боец из Башкирии рассказал о службе операторов БПЛА в зоне СВО

Герой ДНР, начальник расчета взвода БПЛА башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова с позывным «Африка», в интервью «Башинформу» рассказал о службе операторов беспилотников — нового рода войск, обеспечившего российской армии господство в небе в зоне СВО.

Боец отметил, что для этой работы нужен железный характер. Операторам по несколько часов приходится наблюдать, анализировать обстановку и принимать решения.

Уроженец Бижбулякского района принял решение отправиться в зону СВО в первые дни ее начала. Как только в республике объявили о создании башкирского батальона имени Шаймуратова, он сразу вступил в его ряды.

Принял решение быстро. Мои ребята уже находились в зоне СВО. И опыт контрактной службы у меня уже был. Так что, изначально понимал, что мне предстоит. позывной «Африка»

Сначала его назначили стрелком. Полученная на тренировках травма руки могла бы отправить его в лазарет, но не в правилах бойца было «отлеживаться». Именно тогда на полигон приехали инструкторы по беспилотникам.

«Африка», чтобы не терять времени, начал посещать их курсы. Его настолько увлекло управление дронами, что это предопределило дальнейшую судьбу военнослужащего.

Теорию он осваивал легко, но бесценный опыт пришел уже на практике, «за ленточкой». Дальнейшее обучение он прошел в республиканском центре беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги.

И когда туда поехал, мне всего лишь оставалось получить ответы на вопросы, которые появлялись во время слаживания. Просто нужны были некие подтверждения. На тот момент, когда проходил обучение, «мавики» и им подобные «птицы», были уже не редкостью, но поначалу мы их практически не видели. А если и видели, особо внимания не обращали. Позже они стали привычными. позывной «Африка»

Боец вспоминает, что первые месяцы были самыми трудными. Расчетам приходилось работать на открытой местности, постоянно перемещаться и под огнем противника искать укрытия даже для того, чтобы просто подзарядить аппаратуру или загрузить карты. Сейчас, по его словам, обстановка стала более организованной и безопасной.

Я работаю на «птицах» коптерного типа, которые, в первую очередь, предназначены для ведения разведки. Проводим разведку, подбираем маршруты для продвижения штурмовых групп, выявляем противника, ведём корректировку. Несколько задач можно и одной „птицей“ успеть выполнить. Самое главное — наблюдение, разведка и корректировка. Ну, а что касается сбросов, это от навыка пилота зависит. Если он способен дополнительно взять боевую часть, то будет поражать цели противника. позывной «Африка»

Сегодня «Африка» не только выполняет боевые задачи, но и обучает новое поколение операторов. По его словам, подготовка — процесс непрерывный. Базовые знания бойцы получают на полигонах, но главным учителем остается бой, дающий бесценный опыт.

Если я своего рода самоучка, то сейчас солдаты, которые хотят стать пилотами, проходят обучение на полигонах перед отправкой в подразделения. Когда они прибывают в расположение, мы продолжаем их обучение. Обращаем их внимание на многие нюансы, особенности и так далее. Взять, к примеру, человеческое волнение. Оно мешает работе. Мы учим новобранцев справляться с этим чувством и полностью концентрируем их внимание на выполнении задачи. Постоянный контроль, помощь и поддержка. Это важно в работе с новичками. позывной «Африка»

Для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идет вдали от линии боевого соприкосновения.

Также Минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Все интересующиеся службой в рядах подразделений БпЛА могут позвонить по номеру 122.