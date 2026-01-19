Боец из Башкирии рассказал о службе операторов БПЛА в зоне СВО

Герой ДНР, начальник расчета взвода БПЛА башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова с позывным «Африка», в интервью «Башинформу» рассказал о службе операторов беспилотников — нового рода войск, обеспечившего российской армии господство в небе в зоне СВО.
Боец отметил, что для этой работы нужен железный характер. Операторам по несколько часов приходится наблюдать, анализировать обстановку и принимать решения.
Уроженец Бижбулякского района принял решение отправиться в зону СВО в первые дни ее начала. Как только в республике объявили о создании башкирского батальона имени Шаймуратова, он сразу вступил в его ряды.
Сначала его назначили стрелком. Полученная на тренировках травма руки могла бы отправить его в лазарет, но не в правилах бойца было «отлеживаться». Именно тогда на полигон приехали инструкторы по беспилотникам.
«Африка», чтобы не терять времени, начал посещать их курсы. Его настолько увлекло управление дронами, что это предопределило дальнейшую судьбу военнослужащего.
Теорию он осваивал легко, но бесценный опыт пришел уже на практике, «за ленточкой». Дальнейшее обучение он прошел в республиканском центре беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги.
Боец вспоминает, что первые месяцы были самыми трудными. Расчетам приходилось работать на открытой местности, постоянно перемещаться и под огнем противника искать укрытия даже для того, чтобы просто подзарядить аппаратуру или загрузить карты. Сейчас, по его словам, обстановка стала более организованной и безопасной.
Сегодня «Африка» не только выполняет боевые задачи, но и обучает новое поколение операторов. По его словам, подготовка — процесс непрерывный. Базовые знания бойцы получают на полигонах, но главным учителем остается бой, дающий бесценный опыт.
Для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идет вдали от линии боевого соприкосновения.
Также Минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Все интересующиеся службой в рядах подразделений БпЛА могут позвонить по номеру 122.
Фото: bashinform.ru