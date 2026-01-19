В Уфе иностранец попытался дать взятку полицейским

В Уфе у автовокзала сотрудники патрульно-постовой службы пресекли попытку дачи взятки. Об этом сообщили в МВД по РБ.

Во время патрулирования полицейские остановили двух мужчин для проверки документов. Выяснилось, что 22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья находился на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении него был составлен административный протокол.

Его 20-летний товарищ, пытаясь избежать ответственности, предложил сотрудникам полиции 5 тысяч рублей. Стражи порядка от взятки отказались и вызвали следственно-оперативную группу. В отношении него также составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства.

По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело.