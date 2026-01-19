Радий Хабиров вручил госнаграды бойцам СВО из Башкирии

Сегодня на еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров наградил участников СВО государственными наградами. Медаль генерала Шаймуратова из рук главы республики получили военнослужащий Ильгиз Зайнуллин и начальник пункта наведения целеуказания центра боевого управления Рустем Кусмаев, который уже имел опыт военной службы ранее и в 2024 году с началом спецоперации вновь встал на защиту страны.

Тема поддержки участников СВО звучит практически на каждом заседании правительства. Так, мэр города Кумертау рассказал об опыте работы с бойцами, в том числе о трудоустройстве вернувшихся солдат. Эти показатели повлияли на результат рейтинга «Достижение года», в котором город по

Волна
Медиа школа