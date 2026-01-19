Рейтинг муниципалитетов и благоустройство: итоги оперативки с Радием Хабировым

144 общественные территории планируется благоустроить в регионе, на что будет направлено более одного млрд рублей. В республике продолжается масштабная работа в рамках федеральных программ. Эта тема вошла в основную повестку на оперативном совещании. Также подвели итоги комплексной оценки эффективности муниципалитетов за прошлый год и обозначили планы на будущее. О том, какие территории отмечены за свои достижения, – в нашем сюжете.
На совещании подвели итоги комплексной оценки эффективности органов местного самоуправления за прошлый год. Рейтинг рассчитывается по федеральной методике на основе 11 показателей. Он оценивает экономическое, социальное развитие и удовлетворённость жителей. Лидерами общего списка стали Стерлитамак среди городских округов, Ишимбайский и Дюртюлинский районы – среди районов с городом-центром. Среди сельских районов лучшим признан Нуримановский район.
Отмечая успехи в развитии территорий, обозначают планы по их благоустройству на следующий год. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок 144 общественные территории, на что будет направлено более одного млрд рублей. Все объекты были выбраны по итогам всероссийского голосования среди жителей. Параллельно республика участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды, где все 20 городов Башкортостана хотя бы раз становились победителями. Руководитель региона также отметил, что в 2026 году получит продолжение республиканский проект «Башкирские дворики».
Кроме того, на совещании обсудили динамику развития другого важного сектора – креативных индустрий. Наиболее активно развиваются такие направления, как реклама, IT, гастрономия, арт-индустрия и дизайн. Башкортостан вошёл в тройку лидеров среди креативных регионов России по итогам национальной премии. Для поддержки сектора в республике принят специальный закон, создан Совет и работает информационный портал. Радий Хабиров отметил, что развитие творческой сферы стимулирует малый бизнес, создаёт рабочие места и повышает инвестиционную привлекательность региона, поручив продолжить системную работу в этом направлении. Также сегодня были названы победители республиканского конкурса «Достижение года» в различных номинациях.