Рейтинг муниципалитетов и благоустройство: итоги оперативки с Радием Хабировым

144 общественные территории планируется благоустроить в регионе, на что будет направлено более одного млрд рублей. В республике продолжается масштабная работа в рамках федеральных программ. Эта тема вошла в основную повестку на оперативном совещании. Также подвели итоги комплексной оценки эффективности муниципалитетов за прошлый год и обозначили планы на будущее. О том, какие территории отмечены за свои достижения, – в нашем сюжете.

На совещании подвели итоги комплексной оценки эффективности органов местного самоуправления за прошлый год. Рейтинг рассчитывается по федеральной методике на основе 11 показателей. Он оценивает экономическое, социальное развитие и удовлетворённость жителей. Лидерами общего списка стали Стерлитамак среди городских округов, Ишимбайский и Дюртюлинский районы – среди районов с городом-центром. Среди сельских районов лучшим признан Нуримановский район.

Поздравляю глав муниципалитетов, которые показали хорошие результаты. Вы большие молодцы, что в непростое время добиваетесь таких значимых показателей. На вас в эти годы навалилось достаточно большое количество несвойственных вам полномочий, но вы всё успешно выполняете. Большое вам спасибо. Желаю дальнейшего развития ваших территорий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отмечая успехи в развитии территорий, обозначают планы по их благоустройству на следующий год. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок 144 общественные территории, на что будет направлено более одного млрд рублей. Все объекты были выбраны по итогам всероссийского голосования среди жителей. Параллельно республика участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды, где все 20 городов Башкортостана хотя бы раз становились победителями. Руководитель региона также отметил, что в 2026 году получит продолжение республиканский проект «Башкирские дворики».

Мы приняли решение, что выделим денежные средства на ремонт 1 500 обновлённых с 2019 года дворов. Где-то сломались элементы, где-то нужно заменить мягкое покрытие. А на следующий год планируем заняться новыми объектами. Мы знаем ценность этой программы и как жители её ждут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан