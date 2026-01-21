В Башкирии инспекторы помогли водителю, застрявшему в овраге

Автомобилисту в Ишимбайском районе потребовалась помощь инспекторов ДПС. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и застрял в овраге. Самостоятельно выбраться из сложной ситуации он не смог.

Фото №1 - В Башкирии инспекторы помогли водителю, застрявшему в овраге

Как сообщил глава ГАИ региона Владимир Севастьянов, на место происшествия инспекторы выехали со спецтехникой. Пока автомобиль вытягивали, пассажира разместили в теплой патрульной машине.

За оперативную и профессиональную помощь водитель выразил благодарность инспекторам.

Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.

