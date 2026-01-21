В Уфе стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

Сильнейшие огнеборцы страны собрались в Уфе. В Башкортостане стартовали пятые всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. За главный трофей – кубок Салавата Юлаева борются 160 спортсменов из 14 регионов.

Сильнейшие подразделения ведомства собрались на одной площадке, чтобы продемонстрировать навыки профессионального мастерства, от которых в реальных условиях зависят человеческие жизни. Сегодня прошли состязания в подъёме по штурмовой лестнице, а завтра спортсменов ждет «Двоеборье» и в завершающий третий день – «Полоса препятствий».