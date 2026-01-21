В Башкирии по программе капремонта обновили более 9,5 тыс. МКД

Улучшая жилищные условия. За 12 лет работы программы капитального ремонта многоквартирных домов в Башкортостане обновили более 9,5 тысячи МКД, в которых живут почти 1,5 миллиона человек, то есть 50% из запланированного объёма работ уже выполнены. Сейчас Региональный оператор совместно с республиканским Министерством ЖКХ определяют дополнительный список домов, которые также войдут в программу.

Надежду Владимировну можно назвать старожилом многоквартирного дома №7 по улице Тюлькина. Пенсионерка переехала сюда ещё в 1984 году. Говорит, с тех пор была свидетельницей нескольких ремонтов, а в прошлом году по просьбе жильцов в многоэтажке полностью заменили электропроводку. Бригады сработали быстро, чисто, а главное –качественно.

Башкортостан стал одним из первых регионов страны, в многоквартирных домах которого полностью заменили все устаревшие и аварийные лифты. С момента начала программы капремонта МКД, в регионе установили более 4200 лифтов, а в прошлом году завершили эту работу.

Ещё одно приоритетное направление работы – ремонт крыш многоквартирных домов. Этот вариант актуален для сотен многоэтажек. Результатами до и после остались довольны и жители дома №3/1 по улице Черниковской. Вдобавок Регоператор утеплил им чердачное помещение.

Осмотр домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, проводится ежегодно. Если МКД подходит по параметрам, на общем собрании собственников жилья принимается решение о необходимости тех или иных работ.