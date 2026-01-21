В Башкирии наградили военнослужащих инженерных войск России

«Без нас никто!» – так звучит девиз инженерных войск России, которые сегодня отмечают 325-летие. Отсчёт ведётся с момента основания Школы Пушкарского приказа Петром Первым. На территории республики базируется 12-я инженерная Кёнигсбергско-Городокская отдельная бригада. Её военнослужащие исполняют свой долг по защите Родины в том числе в зоне СВО. Сегодня в воинской части прошло награждение личного состава и торжественный митинг.

Торжественным маршем на плац вносятся флаги России, Башкортостана и инженерных войск. Личный состав построен. Сегодня у военных инженеров праздник – 325 лет с момента основания войск . Тогда Петр Первый постановил открыть Школу Пушкарского приказа. Сооружение укреплений, наведение переправ, в том числе и для техники, разминирование территории – без специалистов здесь не обойтись. Поэтому и девиз инженерных войск вполне оправдан: «Без нас никто!».

В такой день не обойтись без награждений, тем более что личный состав задаёт высокую планку и является образцом несения службы. В торжественной обстановке вручили государственные и республиканские награды. Среди отмеченных – старшина Павел Серахов. Подписать контракт решил ещё когда проходил срочную службу, а сейчас в зоне СВО решает сложнейшие задачи. За это сегодня ему и вручили Орден Мужества. В данный момент старшина передаёт свой опыт новобранцам.

Службу в рядах бригады несут и женщины, украшая собой суровый мужской коллектив. И для многих воинская часть стала вторым домом.

Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу официальные гости и военнослужащие бригады почтили память всех бойцов, которые сложили головы, выполняя задачи как в мирное время, так и в боевой обстановке. Подразделение было сформировано в годы Великой Отечественной войны, и с тех пор её бойцы защищают суверенитет и интересы страны. С первых дней бригада участвует в специальной военной операции. Офицеры всегда впереди и выполняют задачи вместе с подчинёнными. В 2022 году в зоне СВО погибли поочередно командиры бригады Сергей Порохня и Денис Козлов.

Образцовое выполнение бригадой поставленных задач было отмечено руководством страны. В 2024 году Президент России Владимир Путин своим указом постановил вручить подразделению Орден Жукова. Награду в торжественной обстановке прикрепили к боевому знамени. Бойцы бригады всегда готовы подставить плечо и в гражданской жизни властям республики.