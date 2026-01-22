В Башкирии обновили главный портал о службе в войсках БПЛА

Региональный сайт о призыве по контракту башбат.рф обновился. Платформа для желающих служить в зоне СВО теперь подробно рассказывает о преимуществах службы в войсках беспилотных систем.
Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о ключевых преимуществах службы оператором БПЛА:
Обновленный ресурс призван помочь потенциальным контрактникам из Башкирии принять взвешенное решение и подробно узнать об условиях службы в современных родах войск, сообщает «Башинформ».
Фото: bashinform.ru