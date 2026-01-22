В Уфе задержан иностранец, обвиняемый в связях с террористами

Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя ФСБ России и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для иностранного гражданина. Уроженец одной из стран Центральной Азии обвиняется в участии в деятельности террористической организации и в подготовке к совершению теракта.

Следствие считает, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.