Мечтал защищать Родину: боец из Башкирии подписал контракт

Житель Федоровского района принял ответственное решение в день своего совершеннолетия. В начале июня прошлого года он подписал контракт с Министерством обороны России.

Как сообщили в издании «Ашкадарские зори», на такой шаг 18-летнего молодого человека подвигли патриотические чувства. Еще во время учёбы в школе он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и мечтал встать на защиту Родины.

К военной службе он готовился целенаправленно, занимаясь спортом, включая тяжелую атлетику, борьбу и гири. После 9 класса парень получил профессию агронома в Стерлитамакском колледже, но работать по этой специальности не стал, решив исполнить свою давнюю мечту.

Свою подготовку боец проходил в воинской части в Новосибирске. Позывной «Ольхон» он выбрал не случайно — в честь крупнейшего острова на Байкале, что отражает любовь молодого человека к природе, особенно к горным пейзажам.

Первое время старшие сослуживцы относились к юному бойцу скептически, но когда он проявил свои боевые качества — его стали уважать. Сегодня «Ольхон» успешно справляется с любыми поставленными задачами.

Недавно побывав в отпуске, боец признался, что очень скучает по дому и семье. Однако подчеркнул, что испытывает огромную гордость за свою службу в подразделении, где несут службу Герои России. Их мужество и подвиги являются высшим образцом для подражания.

