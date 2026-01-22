В Башкирии одобрили новые инвестпроекты в сферах туризма, торговли и услуг

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в туристической отрасли, торговле и сфере услуг. Глава Башкортостана провёл очередное заседание инвестиционного комитета региона. Предприниматель Евгений Пчёлин представил проект строительства в Стерлитамаке торговых рядов «Шахтау». Проект направлен на создание современного комплекса площадью 1,5 тысячи кв. м, ориентированного на реализацию широкого ассортимента товаров.

А в селе Толбазы планируется строительство многофункционального комплекса «Ихлас». О планах рассказал коммерческий директор компании Рамиль Ахметов. Там расположится кафе, пекарня, торговые ряды, аптека и детская площадка.