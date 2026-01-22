В Уфе студентов учат применять ИИ при работе с беспилотниками

Уфимских студентов учат применять искусственный интеллект при работе с беспилотниками. В колледже радиоэлектроники технологию машинного зрения внедряют как в летающие, так и в наземные аппараты. В каких условиях готовят будущих специалистов по эксплуатации дронов?

Кабинет беспилотных систем – одновременно как производственная площадка и испытательный полигон. Студенты третьих курсов сами проектируют дроны, которые затем и собирают.

Обучать эксплуатации беспилотных систем в уфимском колледже радиоэлектроники начали с 2022 года. Студенты получают навыки работы со всеми видами БПЛА, которые применяются в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной, военной и других отраслях промышленности. Сейчас в системе обучения активно применяют искусственный интеллект. Дроны учат обходить препятствия и анализировать маршруты.

Развитие беспилотных систем – одна из приоритетных задач, которую ставят власти региона и страны. Конечно, первоочередная цель применения дронов – помощь бойцам в зоне СВО. Сейчас в Минобороны открыт набор в новый род беспилотных войск. При заключении контракта есть целый ряд преимуществ. Студенты, например, могут взять академический отпуск, а по возвращении – восстановиться на бюджет. Да и непосредственно на линии соприкосновения солдаты несут службу дистанционно, что более безопасно.