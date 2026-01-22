В Уфе прошло собрание игроков команды «Урал-Тау» по волейболу сидя

Планы на 2026 год и предстоящие турниры. В новом здании филиала госфонда «Защитники Отечества» в Уфе состоялось собрание спортсменов – ветеранов спецоперации, игроков команды «Урал-Тау» по волейболу сидя.

Сборная занимается на базе центра адаптивного спорта три раза в неделю. В августе коллектив из Башкортостана завоевал серебро в Кубке Защитников Отечества по Приволжскому федеральному округу. А в декабре они стали бронзовыми призерами чемпионата России «Лига Героев». Всего в 2025 году команда по волейболу сидя приняла участие в 17 всероссийских соревнованиях.