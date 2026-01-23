В Башкирии запустили чат-бот для будущих операторов БПЛА

В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостан». Виртуальный помощник создан для предоставления жителям республики полной информации о службе в войсках БПЛА Вооруженных Сил России.
Кроме того, сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь также содержат актуальную информацию о ключевых преимуществах службы оператором дронов:
Обновленный ресурс призван помочь потенциальным контрактникам из Башкирии принять взвешенное решение и подробно узнать об условиях службы в современных родах войск.
Видео: Минобороны РФ, Vk