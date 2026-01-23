В Башкирии запустили чат-бот для будущих операторов БПЛА

В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостан». Виртуальный помощник создан для предоставления жителям республики полной информации о службе в войсках БПЛА Вооруженных Сил России.

Фото №1 - В Башкирии запустили чат-бот для будущих операторов БПЛА

Кроме того, сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь также содержат актуальную информацию о ключевых преимуществах службы оператором дронов:

  • Повышенная безопасность. Операторы работают вдали от линии фронта.
  • Гибкий контракт. Возможность заключить договор на срок от одного года.
  • Сохранение специальности. Военнослужащего нельзя перевести на другую должность без его согласия.
  • Полный соцпакет. Все положенные законом выплаты, льготы и гарантии.
  • Поддержка студентов. Возможность взять академический отпуск для службы с последующим возвращением на бюджетное место.
  • Доплата за эффективность. За успешное поражение целей противника — от 50 до 500 тысяч рублей.

Обновленный ресурс призван помочь потенциальным контрактникам из Башкирии принять взвешенное решение и подробно узнать об условиях службы в современных родах войск.

Видео: Минобороны РФ, Vk

