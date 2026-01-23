В Башкирии осудили на 9 лет колонии наркосбытчика

Как сообщили в УФСБ России по РБ, оперативники пресекли преступную деятельность уроженца одной из республик Центральной Азии 1972 года рождения. Мужчина, действуя по указаниям сообщника через мессенджер, прибыл в Гафурийский район. В лесу около села Ивановка он изъял из тайника-закладки наркотические средства, после чего был задержан сотрудниками УФСБ. При личном досмотре у него изъяли мефедрон общей массой более 4 кг, упакованный в четыре пачки.