В Башкирии волонтёры плетут масксети для СВО в виде городских развалин

Защита нового уровня. Ишимбайские волонтёры плетут сети для СВО в виде городских развалин. Волонтёры группы «БлагоДарим» под руководством Альмиры Шарафутдиновой используют для этого обломки пенопласта и колготки. По мере продвижения наших военнослужащих на фронте такая маскировка помогает им скрытно передвигаться и оборудовать свои позиции в условиях городской застройки.