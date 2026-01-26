В Башкирии неравнодушный гражданин помог остановить нетрезвого водителя

В Архангельском районе благодаря бдительности неравнодушного гражданина удалось задержать нетрезвого водителя.

Фото №1 - В Башкирии неравнодушный гражданин помог остановить нетрезвого водителя

Очевидец сообщил, что на улице Ульяновых за рулём «Лады Гранта» находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы, остановившие авто, убедились в правдивости сообщения.

За рулём авто оказался 55-летний житель Зианчуринского района. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянения автомобилиста. Теперь нарушителю ПДД грозит штраф и лишение права управления.

Фото: ГАИ РБ. 

