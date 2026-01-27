Опытный боец из Башкирии раскрыл детали службы в подразделении БПЛА

Российская армия активно внедряет современные технологии, и одна из самых востребованных специальностей сегодня — оператор БПЛА. Сейчас в Башкирии идет набор на контрактную службу в подразделения, где работают с дронами. Контракт заключается на один год. После его завершения у военнослужащего есть выбор: уволиться или продолжить службу.

Журналист ГорОбзор.ру встретился с бойцом с позывным «Шорох». Воспитанный в семье военного, служившего в Чехословакии в составе Центральной Группы Войск СССР, он с детства впитал дух служения Отечеству. После участия в боевых действиях на Северном Кавказе, во вторую чеченскую кампанию, чувство долга привело его в 2023 году в добровольческий корпус «БАРС» Минобороны РФ. Как говорит сам боец, он пошел защищать Родину, «чтобы завершить то, что не успели сделать наши предки – искоренить нацизм».

Сегодня «Шорох» — специалист по применению беспилотных систем и борьбе с ними. Его навыки, отточенные на передовой, сегодня крайне востребованы.

Принятие решения о создании в ВС РФ войск беспилотных систем показывает, что их роль на поле боя и потенциал развития этого направления оценены по достоинству. Применение военных беспилотных систем коснулось всех родов войск во всех странах мира. Так применение корректировщиков в разы повышает точность поражения целей артиллерийскими расчетами, существенно сокращая расход боеприпасов. БПЛА-разведчики и ударные FPV позволяют штурмовым группам эффективно атаковать противника и оборонять свои позиции на линии боевого соприкосновения. Ударные БПЛА большого радиуса действия, в т.ч. самолетного типа, позволяют контролировать всю боевую логистику на глубину фронта в десятки и сотни километров, а также точечно поражать критически важные объекты противника в глубоком тылу. И таких примеров множество. позывной «Шорох»

Как отмечает боец, опытные расчеты БПЛА способны кардинально менять обстановку на поле боя, добиваясь решающего перевеса и сохраняя жизни наших солдат.

Да, мы учимся ценить жизни своих бойцов, и применение БПЛА позволяет на всех уровнях руководства войсковыми подразделениями принимать тактически грамотные, выверенные решения для достижения боевых задач. Однако нельзя забывать, что и противник активно использует беспилотные системы, на него работает практически весь ВПК многих стран мира – членов НАТО, а значит остро стоит и вопрос организации противодействия беспилотникам, как на фронте, так и в тылу. позывной «Шорох»

При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей является создание эшелонированной обороны. Она должна включать средства РЭБ и РЭР, средства обнаружения и сопровождения целей, расчеты БПЛА-перехватчиков и зенитные стрелковые группы, оснащенные современными средствами прицеливания. Поэтому, по его словам, так важно внедрять передовой опыт.

Один из бойцов моего отделения, с позывным Татарин, на личном счету которого более тридцати сбитых БПЛА, неоднократно выходил победителем из боя сразу с тремя и более вражескими беспилотниками, проявляя при этом хладнокровие, выдержку, высочайшую боевую выучку, срывая планы противника по захвату наших позиций позывной «Шорох»

Беспилотные системы стремительно эволюционируют, находя применение на земле, в воздухе и на воде, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Те, кто управляет ими сегодня, становятся участниками революционных изменений на поле боя.

Напомним, для контрактников-операторов действуют особые условия. Им гарантируется сохранение специализации: перевод возможен только с их согласия. Также предусмотрены мотивационные выплаты за результативное применение БПЛА — от 50 до 500 тысяч рублей. За всеми контрактниками сохраняются положенные льготы. Подробности о службе в Башкирии можно узнать по номеру 122.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).