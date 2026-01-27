Опытный боец из Башкирии раскрыл детали службы в подразделении БПЛА

Российская армия активно внедряет современные технологии, и одна из самых востребованных специальностей сегодня — оператор БПЛА. Сейчас в Башкирии идет набор на контрактную службу в подразделения, где работают с дронами. Контракт заключается на один год. После его завершения у военнослужащего есть выбор: уволиться или продолжить службу.
Журналист ГорОбзор.ру встретился с бойцом с позывным «Шорох». Воспитанный в семье военного, служившего в Чехословакии в составе Центральной Группы Войск СССР, он с детства впитал дух служения Отечеству. После участия в боевых действиях на Северном Кавказе, во вторую чеченскую кампанию, чувство долга привело его в 2023 году в добровольческий корпус «БАРС» Минобороны РФ. Как говорит сам боец, он пошел защищать Родину, «чтобы завершить то, что не успели сделать наши предки – искоренить нацизм».
Сегодня «Шорох» — специалист по применению беспилотных систем и борьбе с ними. Его навыки, отточенные на передовой, сегодня крайне востребованы.
Как отмечает боец, опытные расчеты БПЛА способны кардинально менять обстановку на поле боя, добиваясь решающего перевеса и сохраняя жизни наших солдат.
При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей является создание эшелонированной обороны. Она должна включать средства РЭБ и РЭР, средства обнаружения и сопровождения целей, расчеты БПЛА-перехватчиков и зенитные стрелковые группы, оснащенные современными средствами прицеливания. Поэтому, по его словам, так важно внедрять передовой опыт.
Беспилотные системы стремительно эволюционируют, находя применение на земле, в воздухе и на воде, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Те, кто управляет ими сегодня, становятся участниками революционных изменений на поле боя.
Напомним, для контрактников-операторов действуют особые условия. Им гарантируется сохранение специализации: перевод возможен только с их согласия. Также предусмотрены мотивационные выплаты за результативное применение БПЛА — от 50 до 500 тысяч рублей. За всеми контрактниками сохраняются положенные льготы. Подробности о службе в Башкирии можно узнать по номеру 122.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: gorobzor.ru