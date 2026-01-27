Эксперты спрогнозировали ключевые темы Послания Главы Башкирии Госсобранию

Повышение престижа многодетной семьи и вопросы демографии будут ключевыми на предстоящем Послании Главы Башкортостана Госсобранию – Курултаю республики, отмечают эксперты. 2026 год в регионе объявлен Годом большой и дружной семьи. Общественники ожидают, что благодаря скоординированным действиям всех учреждений, ведомств и научных организаций в республике удастся решить задачи по увеличению рождаемости.
Послание будет посвящено и Году единства народов России. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители свыше 100 национальностей. Перед руководителем региона стоит задача консолидировать общество в условиях проведения специальной военной операции, а также эффективно противостоять враждебным силам, которые хотят раскачать ситуацию в республике.
Напомним, что 30 января Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием Госсобранию – Курултаю республики. Увидеть одно из главных политических событий в прямой трансляции можно на телеканале БСТ в 10:00, а также на страницах Главы Башкортостана в соцсетях.