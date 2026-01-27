Эксперты спрогнозировали ключевые темы Послания Главы Башкирии Госсобранию

Повышение престижа многодетной семьи и вопросы демографии будут ключевыми на предстоящем Послании Главы Башкортостана Госсобранию – Курултаю республики, отмечают эксперты. 2026 год в регионе объявлен Годом большой и дружной семьи. Общественники ожидают, что благодаря скоординированным действиям всех учреждений, ведомств и научных организаций в республике удастся решить задачи по увеличению рождаемости.

И, конечно же, мы должны подходить с новых позиций, с новой методологией, учитывая все те актуальные проблемы, которые были поставлены Владимиром Путиным: в плане демографии, в патриотическом воспитании, в плане гражданского единства, то есть эти направления для нас приоритетны, и мы, конечно, ожидаем это услышать в Послании Главы Республики Башкортостан.

Юлдаш Юсупов, председатель исполнительного комитета Всемирного курултая башкир

Послание будет посвящено и Году единства народов России. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители свыше 100 национальностей. Перед руководителем региона стоит задача консолидировать общество в условиях проведения специальной военной операции, а также эффективно противостоять враждебным силам, которые хотят раскачать ситуацию в республике.

Сегодня у нас идёт специальная военная операция, тема патриотизма от нас никуда не уйдёт, тема правды, исторической правды. Мы одни из первых создали вот такие батальоны, которые помогают, в них служат представители разных национальностей. Как показывает практика, благодаря нашему патриотизму, правильному правлению, правильной тактике, то, о чём мы говорим сегодня, уже иностранные граждане вступают в ряды наших батальонов.

Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Напомним, что 30 января Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием Госсобранию – Курултаю республики. Увидеть одно из главных политических событий в прямой трансляции можно на телеканале БСТ в 10:00, а также на страницах Главы Башкортостана в соцсетях.

