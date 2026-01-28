В Уфе прошел чемпионат по панкратиону

Соревнования проводились в разных возрастных категориях – среди юниоров и юниорок, а также среди юношей и девушек. Показать себя могли как начинающие спортсмены, так и уже опытные. Участники приехали из разных уголков республики и представляли свои бойцовские клубы.
Выступало в чемпионате около 300 борцов. Соревнования в Уфе являются первым этапом для участия спортсменов на турнирах более высокого уровня. По его итогам сильнейшие атлеты смогут проявить себя на первенстве Приволжского федерального округа.
Прошедший год принёс республике новые награды на международном уровне. В этом году цель остается та же.