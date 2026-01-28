В Уфе прошел чемпионат по панкратиону

Соревнования проводились в разных возрастных категориях – среди юниоров и юниорок, а также среди юношей и девушек. Показать себя могли как начинающие спортсмены, так и уже опытные. Участники приехали из разных уголков республики и представляли свои бойцовские клубы.

Выступало в чемпионате около 300 борцов. Соревнования в Уфе являются первым этапом для участия спортсменов на турнирах более высокого уровня. По его итогам сильнейшие атлеты смогут проявить себя на первенстве Приволжского федерального округа.