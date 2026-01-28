«Инициативу необходимо доработать»: эксперты из Башкирии о блокировке сайтов с ответами к экзаменам

Минпросвещения России подготовило законопроект, который может изменить подготовку школьников к экзаменам. Ведомство предлагает внести в реестр запрещённой информации ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, готовых решений Всероссийской олимпиады и задач из учебников. Мнения экспертов относительно этой инициативы разделились, каким образом – в нашем сюжете.

Десятиклассник Амир Юсупов уже готовится к ЕГЭ. Начинать этот процесс заранее – необходимость. Единый госэкзамен – серьёзное испытание для школьников. Особое внимание Амир уделяет информатике. Тренировочные задания решают в школе вместе с учителем, кроме того, у подростка есть репетиторы, а вот источники с готовыми ответами он не особо жалует.

Однако для многих школьников сайты с уже решёнными задачами – спасение. Не все бездумно переписывают ответы, некоторые готовят себя с их помощью к настоящим экзаменам. Законопроект Минпросвещения предлагает внести в реестр запрещённой информации ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийской олимпиады школьников. Под ограничения также попадают готовые домашние задания из федеральных учебников.

Цель такой инициативы – повысить мотивацию учеников к самостоятельной работе и укрепить академическую честность. Предполагается, что сайты с запрещёнными материалами будут блокироваться Роскомнадзором. Однако эксперты боятся негативных последствий такой инициативы, ведь под запретом могут оказаться разборы заданий от преподавателей, блоги и обучающие порталы.

Особую тревогу вызывает запрет на публикацию заданий прошлых лет: именно они помогают школьникам готовиться к экзаменам и сложным олимпиадным задачам. Кроме того, платные онлайн-курсы финансово доступны не всем. Другая часть экспертов говорит о том, что стоит задуматься, почему вообще существует проблема обращения детей к подобным готовым материалам.