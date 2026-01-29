Башкирию назвали регионом, формирующим благоприятный инвестиционный климат

В рамках работы Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» «Муниципальный рост: новые драйверы развития» выступил первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин. Гость форума принял участие на визионерской мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии». 

Фото №1 - Башкирию назвали регионом, формирующим благоприятный инвестиционный климат

Игорь Карачин назвал Башкирию регионом, который формирует благоприятный инвестиционный климат. Республика не останавливается на достигнутом и постоянно вырабатывает новые решения, делясь опытом с коллегами.

Спикер подчеркнул решающую роль муниципалитетов в создании инвестиционной привлекательности.

Инвестор приходит в муниципалитет, на конкретную площадку. И, конечно, без грамотного, системного, вдумчивого диалога команды инвесторов и команды администрации невозможно ничего создать.

Игорь Карачин, первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив

Спикер добавил: предприниматели – это не только «про деньги», множество неравнодушных бизнесменов в стране развивают и бизнес, и территории своих городов и поселений. Игорь Карачин отметил, что в Башкортостане создана эффективная система взаимодействия регионального и муниципального уровней по поддержке инвестиционных проектов, и за годы работы сформировано доверие бизнеса к органам власти.

Фото: пресс-служба «Малая родина – сила России».

