Башкирию назвали регионом, формирующим благоприятный инвестиционный климат

Спикер добавил: предприниматели – это не только «про деньги», множество неравнодушных бизнесменов в стране развивают и бизнес, и территории своих городов и поселений. Игорь Карачин отметил, что в Башкортостане создана эффективная система взаимодействия регионального и муниципального уровней по поддержке инвестиционных проектов, и за годы работы сформировано доверие бизнеса к органам власти.