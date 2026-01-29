Радий Хабиров принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Опыт Башкортостана в развитии муниципальной экономики необходимо тиражировать. Такая идея прозвучала сегодня на III Всероссийском форуме «Малая родина – сила России». В мероприятии принял участие Радий Хабиров, федеральные эксперты и более 500 глав муниципалитетов со всех регионов страны. Главная цель форума – поделиться и обменяться опытом по реализации проектов, которые сделают жизнь населения комфортнее.

Форум Всероссийский – площадка башкирская. Конгресс-холл «Торатау» собрал глав муниципалитетов со всей страны: от Камчатки до Калининграда. «Государственная служба – в первую очередь, служение людям», – отмечает Президент. Форум же объединяет тех, кто хочет работать ещё лучше и создать проекты для своей страны и муниципалитета.

Хочу выразить всем вам слова глубочайшего уважения. Потому что на ваши плечи легли непростые испытания – пандемия коронавируса, специальная военная операция, санкционное давление и всё с этим связанное. Вы первыми общаетесь с людьми, решаете их самые насущные вопросы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Региональный день III Всероссийского форума посвящён новым драйверам развития, и Башкортостан выбран площадкой неслучайно. Это регион с устойчивым экономическим ростом, где активно работают особые инвестиционные зоны, развивается агропромышленный комплекс и межмуниципальная кооперация. Главная цель форума в Уфе – не просто обмен опытом, а выработка конкретных решений.

Теорию сразу подкрепляют практикой. Участники уже выезжали в районы – знакомились с работой маслоэкстракционного завода и социальным проектом «Территория детства» в Чишминском районе, изучали креативные индустрии в музеях Бирска.

Участников ждёт интенсивная программа в формате трёх диалогов: образовательного, экспертного и стратегического. Это не просто лекции, а открытые дискуссии и визионерские сессии, где будут прогнозировать новые подходы в управлении территориями. Местные власти делятся своими успешными «кейсами», например, проектом «Живое село» из Аургазинского района по поддержке малых форм хозяйствования.

Башкортостан выбран площадкой неслучайно. Арслан Шагаретдинов, глава администрации Аургазинского района

Глава республики также встретился с участниками в формате вопрос-ответ: Радий Хабиров рассказал о практиках Башкортостана. Ещё одна площадка была посвящена прекрасному полу. На панельной сессии говорили о роли женских инициатив в экономическом развитии муниципалитетов.

В БАССР никогда не была женщина руководителем района, а сейчас шесть руководителей у нас: и зампремьер-министра, и министры, безусловно, есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан