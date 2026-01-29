Радий Хабиров принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Опыт Башкортостана в развитии муниципальной экономики необходимо тиражировать. Такая идея прозвучала сегодня на III Всероссийском форуме «Малая родина – сила России». В мероприятии принял участие Радий Хабиров, федеральные эксперты и более 500 глав муниципалитетов со всех регионов страны. Главная цель форума – поделиться и обменяться опытом по реализации проектов, которые сделают жизнь населения комфортнее.
Форум Всероссийский – площадка башкирская. Конгресс-холл «Торатау» собрал глав муниципалитетов со всей страны: от Камчатки до Калининграда. «Государственная служба – в первую очередь, служение людям», – отмечает Президент. Форум же объединяет тех, кто хочет работать ещё лучше и создать проекты для своей страны и муниципалитета.
Региональный день III Всероссийского форума посвящён новым драйверам развития, и Башкортостан выбран площадкой неслучайно. Это регион с устойчивым экономическим ростом, где активно работают особые инвестиционные зоны, развивается агропромышленный комплекс и межмуниципальная кооперация. Главная цель форума в Уфе – не просто обмен опытом, а выработка конкретных решений.
Теорию сразу подкрепляют практикой. Участники уже выезжали в районы – знакомились с работой маслоэкстракционного завода и социальным проектом «Территория детства» в Чишминском районе, изучали креативные индустрии в музеях Бирска.
Участников ждёт интенсивная программа в формате трёх диалогов: образовательного, экспертного и стратегического. Это не просто лекции, а открытые дискуссии и визионерские сессии, где будут прогнозировать новые подходы в управлении территориями. Местные власти делятся своими успешными «кейсами», например, проектом «Живое село» из Аургазинского района по поддержке малых форм хозяйствования.
Глава республики также встретился с участниками в формате вопрос-ответ: Радий Хабиров рассказал о практиках Башкортостана. Ещё одна площадка была посвящена прекрасному полу. На панельной сессии говорили о роли женских инициатив в экономическом развитии муниципалитетов.
Форум продолжает работу. Впереди у участников – новые выездные практики, мастер-классы и круглые столы. Региональные дни пройдут в восьми субъектах страны, и лучшие управленческие решения, рождённые в этих дискуссиях, получат путёвку в жизнь по всей России.