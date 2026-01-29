Радий Хабиров обсудил развитие уфимского филиала пивоваренной компании

Радий Хабиров сегодня обсудил с руководством компании «Напитки вместе» перспективы развития её уфимского филиала. Глава республики посетил подразделение крупнейшей в стране пивоваренной компании, пообщался с её генеральным директором и трудовым коллективом уфимского предприятия.
Филиал «АБ ИнБев Эфес» в столице Башкортостана выпускает 76 наименований напитков в различной таре: стеклянных бутылках, алюминиевых банках, кегах и ПЭТ-бутылках. Мощность производства – четыре млн гектолитров в год. С 2024 года там реализуют инвестпроект по модернизации производственных мощностей. Сумма вложений – почти 1,5 миллиарда рублей.