Глава Башкирии встретился с участниками Регионального дня форума «Малая родина – сила России»

29 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» около 500 гостей из разных муниципалитетов России обсудили «Муниципальный рост: новые драйверы развития».
В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса, общественных организаций, ведущие эксперты в области экономики и устойчивого развития территорий.
Участников мероприятия поприветствовал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Он отметил, что сегодня в соответствии с задачей Президента России выстраивается прямой диалог муниципалитетов с федеральной и региональной властью: «Наша задача в рамках региональных дней найти решения вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий».
По его словам, выбор региона для обсуждения темы муниципальной экономики не случаен.
На площадках Форума обсуждались ключевые темы, посвященные экономическому развитию муниципалитетов и устойчивому развитию территорий.
На визионерской мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии» экспертами были рассмотрены вопросы федеральной повестки экономического развития и децентрализации экономической активности, а также интеграция муниципальных инициатив с федеральными программами развития.
На сессии «Прямой разговор» Глава РБ Радий Хабиров отметил роль муниципалов в реализации государственных задач.
Фото: glavarb.ru