Глава Башкирии встретился с участниками Регионального дня форума «Малая родина – сила России»

Руководители муниципалитетов – опора республики, а для меня – главная управленческая сила. Потому что все поручения Президента страны и решения, которые я принимаю, мы проводим через них. Именно они идут к людям и решают вопросы на местах. У нас в республике сформировался достаточно сильный корпус глав муниципальных образований. Кадровая система так устроена, что руководителем города или района становятся по решению местного совета, но по нашему представлению. Поэтому каждое назначение – это моя личная ответственность. Важно, чтобы глава соответствовал и человеческим, и профессиональным качествам – работа у них сложная и многогранная.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан