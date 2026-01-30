Глава Башкирии встретился с участниками Регионального дня форума «Малая родина – сила России»

29 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» около 500 гостей из разных муниципалитетов России обсудили «Муниципальный рост: новые драйверы развития».

Фото №1 - Глава Башкирии встретился с участниками Регионального дня форума «Малая родина – сила России»

В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса, общественных организаций, ведущие эксперты в области экономики и устойчивого развития территорий.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Он отметил, что сегодня в соответствии с задачей Президента России выстраивается прямой диалог муниципалитетов с федеральной и региональной властью: «Наша задача в рамках региональных дней найти решения вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий».

По его словам, выбор региона для обсуждения темы муниципальной экономики не случаен. 

В Башкортостане созданы сильная база, практики и наработки, которые муниципалитеты всей страны могут перенять. Это и развитие креативных индустрий, и работа с муниципальным имуществом, и ряд других вопросов, которые мы будем обсуждать на площадке. Нам стоит учитывать этот опыт и внедрять его в других муниципальных образованиях. Хотел бы выразить слова огромной благодарности всем людям, которые присутствуют сегодня в зале, кто работает в органах местного самоуправления, за ваш каждодневный труд на благо страны и желаю всем успешной работы на форуме.

Евгений Грачев

На площадках Форума обсуждались ключевые темы, посвященные экономическому развитию муниципалитетов и устойчивому развитию территорий.

На визионерской мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии» экспертами были рассмотрены вопросы федеральной повестки экономического развития и децентрализации экономической активности, а также интеграция муниципальных инициатив с федеральными программами развития.

Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Экономическая сфера также не является исключением. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан. По направлениям финансов и бюджета, экономики муниципалитета и устойчивого развития территорий в базе ВАРМСУ собрано порядка 5 тысяч муниципальных практик, и развитие в этом направлении продолжается. Поддержка муниципалитетов и обмен лучшими практиками — важные факторы для стабильного развития регионов и экономики страны.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

На сессии «Прямой разговор» Глава РБ Радий Хабиров отметил роль муниципалов в реализации государственных задач.

Руководители муниципалитетов – опора республики, а для меня – главная управленческая сила. Потому что все поручения Президента страны и решения, которые я принимаю, мы проводим через них. Именно они идут к людям и решают вопросы на местах. У нас в республике сформировался достаточно сильный корпус глав муниципальных образований. Кадровая система так устроена, что руководителем города или района становятся по решению местного совета, но по нашему представлению. Поэтому каждое назначение – это моя личная ответственность. Важно, чтобы глава соответствовал и человеческим, и профессиональным качествам – работа у них сложная и многогранная.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: glavarb.ru

