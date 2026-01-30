Глава Башкирии принял участие в студенческом фестивале «Дома»

II фестиваль студентов Республики Башкортостан «Дома» завершился. Масштабное мероприятие собрало более 2,5 тысяч участников не только из республики, но и других регионов страны. Финальный день прошёл на площадке уфимского Дворца борьбы, куда приехал и глава республики.

II студенческий фестиваль «Дома» в Уфе стартовал 26 января. На протяжении четырёх дней на базе Межвузовского студенческого кампуса проходили тематические встречи с представителями власти и организаций, сферы промышленности, бизнеса, сельского хозяйства. В финальный день для участников форума приготовили интерактивную презентацию предприятий, различные активности и творческую шоу-программу.

Поприветствовать участников II студенческого фестиваля сегодня приехал глава республики. Именно Радий Хабиров был инициатором проведения подобного масштабного мероприятия. Молодёжный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка, объединяющая тысячи талантливых, инициативных и энергичных студентов – будущих лидеров, учёных и предпринимателей республики.

Наша молодёжь – самая лучшая, талантливая, яркая, красивая. Сейчас мы, старшие, развиваем Башкортостан, но самая главная наша задача – передать вам республику, чтобы вы жили, созидали и управляли ею. Мы в вас верим. Где бы вы ни учились и куда бы ни уезжали, вы всё равно наши, башкортостанские. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона особо отметил выходцев из Башкортостана, которые сейчас обучаются за пределами малой родины. Республика намерена продолжить активно поддерживать своих ребят. На этот форум пригласили порядка 500 студентов, обучающихся в разных ссузах и вузах страны, были они и среди награждённых. Особо отличившимся Радий Хабиров вручил почётные знаки «Доброволец (Волонтёр) Республики Башкортостан».

О том, что в Башкортостане активно поддерживают студенчество, давно была наслышана и Елизавета Васильева. Возможно, поэтому уроженка Курганской области поступила в Уфимский нефтяной университет. После окончания вуза свою будущую жизнь хочет связать с нашей республикой.

Республика системно создаёт среду для роста молодого поколения. Одной из ключевых задач фестиваля «Дома» как раз является демонстрация таких возможностей на практике, чтобы показать молодым людям, в том числе студентам, обучающимся за пределами региона, перспективы карьеры и самореализации в Башкортостане.