Специалисты «Газпрома» напоминают жителям Башкирии о правилах пользования газом

Безопасность – общее дело. В компании «Газпром газораспределение Уфа» напомнили, что пользование газом требует внимания не только специалистов, но и абонентов. Соблюдение правил позволит избежать опасных последствий.
Зима – это всегда испытание, и очень важно, чтобы в доме было тепло и безопасно. Поэтому надо уделить особое внимание исправности газового оборудования. Поэтому Юлия Ганиева пригласила специалистов компании «Газпром газораспределение Уфа» провести плановый технический осмотр.
Специалисты рекомендуют проводить техосмотр газового котла и плиты не реже одного раза в год, а зимой следить за тем, чтобы работали дымоходы и вентиляционные каналы.
При появлении запаха газа необходимо перекрыть кран, открыть форточку, исключить пользование электроприборами, выйти из помещения и позвонить по телефону 104 или 112.
При использовании газового оборудования необходимо строго придерживаться правил безопасности. В случае любых сомнений или неисправностей обязательно вызывайте специалистов газовой службы.