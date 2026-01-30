Специалисты «Газпрома» напоминают жителям Башкирии о правилах пользования газом

Безопасность – общее дело. В компании «Газпром газораспределение Уфа» напомнили, что пользование газом требует внимания не только специалистов, но и абонентов. Соблюдение правил позволит избежать опасных последствий.

Зима – это всегда испытание, и очень важно, чтобы в доме было тепло и безопасно. Поэтому надо уделить особое внимание исправности газового оборудования. Поэтому Юлия Ганиева пригласила специалистов компании «Газпром газораспределение Уфа» провести плановый технический осмотр.

Газовики приходят к нам каждый год, проверяют всё оборудование. Благодаря этому мы спокойны за себя и близких. Юлия Ганиева

Специалисты рекомендуют проводить техосмотр газового котла и плиты не реже одного раза в год, а зимой следить за тем, чтобы работали дымоходы и вентиляционные каналы.

Зимой особое внимание необходимо уделить обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Именно они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха и отвод продуктов сгорания. Регулярная проверка и чистка исключают риск накопления угарного газа внутри помещения. Помните: своевременное техническое обслуживание газовых приборов и вентиляции – залог вашей безопасности. Рустэм Насибуллин, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

При появлении запаха газа необходимо перекрыть кран, открыть форточку, исключить пользование электроприборами, выйти из помещения и позвонить по телефону 104 или 112.