В Уфе для абитуриентов инсценировали судебное заседание

Со школьной скамьи – на скамью подсудимых. В институте права УУНиТ прошёл день открытых дверей в необычном формате. Будущие абитуриенты могли принять участие в инсценировке судебного заседания и следственных действий, тем самым примерив на себя, возможно, будущую профессию.

Постановку процесса выдаёт разве что юный возраст её участников. А всё потому, что и прокурор, и адвокат, и судья – это вчерашние школьники, а сегодня уже первокурсники института права. Демонстрация судебного процесса проходит для будущих абитуриентов: они также могут принять участие в заседании и пообщаться с теми, кто уже сделал свой выбор.

Многие рассматривают работу именно в правоохранительных органах, так что будущим абитуриентам дают возможность поучаствовать и в следственных действиях. Во время учёбы занятия тоже часто выходят за пределы лекториев.

Для абитуриентов создана Открытая правовая школа, где они могут познакомиться с преподавателями и учебными дисциплинами, а в летнем правовом лагере уже погружаются в профессиональную юридическую среду.