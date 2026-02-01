В Уфе прошёл второй студенческий фестиваль «Дома»

«Где бы ни учились и куда бы ни уезжали, все равно вы наши – башкортостанские». Так отозвался глава республики о студентах, которые обучаются в разных вузах страны. На этой неделе в Уфе завершился второй студенческий фестиваль «Дома», который собрал более 2,5 тыс. учащихся ссузов и вузов, в том числе и выходцев из Башкортостана. Финальный день прошёл на площадке уфимского Дворца борьбы, куда приехал и Глава Башкортостана.
Узнать о вакансиях, записаться на стажировку и получить возможность трудоустройства. Крупнейшие предприятия республики развернули в фойе уфимского Дворца борьбы выставочную экспозицию для участников студенческого фестиваля. На двух этажах разместили порядка 40 локаций.
Второй студенческий фестиваль «Дома» в Уфе стартовал 26 января. На протяжении четырех дней на базе Межвузовского студенческого кампуса проходили тематические встречи с представителями власти и различных организаций.
Финальный день масштабного мероприятия прошёл во Дворце борьбы. Поприветствовать участников второго студенческого фестиваля приехал и глава республики. Именно Радий Хабиров был инициатором проведения подобного масштабного мероприятия. Молодёжный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка, объединяющая тысячи талантливых, инициативных и энергичных студентов – будущих лидеров, ученых и предпринимателей республики.
С особой теплотой глава региона обратился к выходцам из Башкортостана, которые сейчас обучаются за пределами малой родины. Республика намерена продолжить активно поддерживать своих ребят. На этот форум пригласили порядка 500 студентов, обучающихся в разных ссузах и вузах страны. Были они и среди награждённых. Особо отличившимся Радий Хабиров вручил почетные знаки «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан».
О том, что в Башкортостане активно поддерживают студенчество, давно была наслышана и Елизавета Васильева. Возможно, поэтому уроженка Курганской области поступила в Уфимский нефтяной университет. После окончания вуза свою будущую жизнь хочет связать с нашей республикой.
Поддержка молодежной политики остаётся приоритетом, несмотря на сложные экономические условия. В 2025 году в республике создана комплексная система по обучению специалистов по работе с молодежью, педагогов и психологов.
Самый молодёжный в Приволжском федеральном округе и седьмой в России по численности тех, кому от 14 до 35 лет. В Башкортостане сегодня насчитывается более одного миллиона молодых людей. Среди них и студенты, активная и творческая часть общества, которая формирует образ завтрашнего дня и будущего.
Будущее стало главной темой разговора и во время встречи главы республики со студентами московских вузов, которая прошла в конце прошлого года в столице России. Радий Хабиров подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы молодые и талантливые специалисты возвращались домой.
Форум «Якташ» тогда собрал на одной площадке около 750 студентов. Для многих это не первая такая встреча – диалог с земляками власти республики ведут в рамках специального проекта.
Республика системно создает среду для роста молодого поколения. Одной из ключевых задач фестиваля «Дома» как раз является демонстрация таких возможностей на практике, чтобы показать молодым людям, в том числе студентам, обучающимся за пределами региона, перспективы карьеры и самореализации в Башкортостане.