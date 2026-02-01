В Уфе прошёл второй студенческий фестиваль «Дома»

«Где бы ни учились и куда бы ни уезжали, все равно вы наши – башкортостанские». Так отозвался глава республики о студентах, которые обучаются в разных вузах страны. На этой неделе в Уфе завершился второй студенческий фестиваль «Дома», который собрал более 2,5 тыс. учащихся ссузов и вузов, в том числе и выходцев из Башкортостана. Финальный день прошёл на площадке уфимского Дворца борьбы, куда приехал и Глава Башкортостана.

Узнать о вакансиях, записаться на стажировку и получить возможность трудоустройства. Крупнейшие предприятия республики развернули в фойе уфимского Дворца борьбы выставочную экспозицию для участников студенческого фестиваля. На двух этажах разместили порядка 40 локаций.

Мне это нравится, потому что есть направления для всех студентов. Каждый может для себя что-то найти интересное, что ему подходит. Организация, я считаю, на высшем уровне. Владимир Сыснов, студент Башкирского государственного университета им. М. Акмуллы

Второй студенческий фестиваль «Дома» в Уфе стартовал 26 января. На протяжении четырех дней на базе Межвузовского студенческого кампуса проходили тематические встречи с представителями власти и различных организаций.

На протяжении всей недели мы проводили различные профильные встречи – с представителями АПК, с представителями крупных предприятий промышленного толка, с руководителями среднего и малого бизнеса, а также с известными личностями, добившимися успеха в спорте, культуре, медиасреде. Вито Сабиров, министр молодёжной политики Республики Башкортостан

Финальный день масштабного мероприятия прошёл во Дворце борьбы. Поприветствовать участников второго студенческого фестиваля приехал и глава республики. Именно Радий Хабиров был инициатором проведения подобного масштабного мероприятия. Молодёжный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка, объединяющая тысячи талантливых, инициативных и энергичных студентов – будущих лидеров, ученых и предпринимателей республики.

Вот сейчас мы, ваши старшие, занимаемся тем, что развиваем нашу республику, и главная наша задача – по истечении небольшого времени передать вам республику, чтобы вы жили в ней, чтобы вы созидали в Башкортостане, чтобы вы управляли Башкортостаном. Где бы вы ни учились, куда бы вы ни уезжали, вы все равно наши, вы все равно башкортостанские, все равно вы для нас родные, дорогие наши ребята. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С особой теплотой глава региона обратился к выходцам из Башкортостана, которые сейчас обучаются за пределами малой родины. Республика намерена продолжить активно поддерживать своих ребят. На этот форум пригласили порядка 500 студентов, обучающихся в разных ссузах и вузах страны. Были они и среди награждённых. Особо отличившимся Радий Хабиров вручил почетные знаки «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан».

Конечно, очень приятно, когда твои какие-то заслуги оцениваются по достоинству, твоя работа оценивается. Поэтому получать награду в любом случае очень приятно, и поддержка от республики, естественно, есть. Нас очень сильно поддерживают и гранты Главы Республики Башкортостан. Сабина Минниахметова, студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина

О том, что в Башкортостане активно поддерживают студенчество, давно была наслышана и Елизавета Васильева. Возможно, поэтому уроженка Курганской области поступила в Уфимский нефтяной университет. После окончания вуза свою будущую жизнь хочет связать с нашей республикой.

В дальнейшем я планирую остаться в Уфе, наверное. После обучения найти работу. Потому что мне понравился город своей живостью, красками, активно развивается молодежная политика, и в целом молодежи тут есть куда стремиться. Елизавета Васильева, студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета

Поддержка молодежной политики остаётся приоритетом, несмотря на сложные экономические условия. В 2025 году в республике создана комплексная система по обучению специалистов по работе с молодежью, педагогов и психологов.

Самый молодёжный в Приволжском федеральном округе и седьмой в России по численности тех, кому от 14 до 35 лет. В Башкортостане сегодня насчитывается более одного миллиона молодых людей. Среди них и студенты, активная и творческая часть общества, которая формирует образ завтрашнего дня и будущего.

Будущее стало главной темой разговора и во время встречи главы республики со студентами московских вузов, которая прошла в конце прошлого года в столице России. Радий Хабиров подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы молодые и талантливые специалисты возвращались домой.

Вы нам, безусловно, дороги, мы, безусловно, вами гордимся, и мы не хотим разрывать ту тонкую важную связь, которая есть между вами, студентами, обучающимися в других вузах нашей страны, вне пределов республики, и нашей родиной – Башкортостаном. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум «Якташ» тогда собрал на одной площадке около 750 студентов. Для многих это не первая такая встреча – диалог с земляками власти республики ведут в рамках специального проекта.

Я очень хотела встретиться с земляками, очень хотела окунуться в родную атмосферу. Нас даже встречали с кураем. Это уже очень приятно и как-то так тепло и по-домашнему стало. Александра Лоскутова, студентка Российского университета дружбы народов