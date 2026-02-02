Уфа принимает два соревнования по зимнему плаванию

Событие собрало сильнейших пловцов со всей страны. Всего около 200 человек из более чем 40 регионов. Местом проведения стал центр зимнего плавания клуба «Белые куницы», расположенный в парке имени Якутова. Спортсмены испытывают себя в специально оборудованном 25-метровом бассейне на четырех дорожках.

Закупили на 800 тысяч дополнительно понтонов и расширили наш бассейн до четырех дорожек. Сделали хороший подход. Теперь у нас полноценная прорубь, на которой можно проводить соревнования любого уровня.

Одним из участников уфимских соревнований стал представитель Испании. Педро Рубио приехал в Россию несколько лет назад для того, чтобы работать преподавателем в университете. Сейчас он живет в Тюмени. Любовь к экстремальным видам спорта всегда была в его жизни, поэтому, когда друзья предложили принять участие в зимнем заплыве, отказываться Педро не стал и ни капли об этом не жалеет.