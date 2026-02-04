В Башкирии нерадивая мать спряталась от приставов в морозильник

Ранее женщину привлекли к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Она провела в колонии-поселении несколько месяцев, но выводов не сделала и снова стала фигуранткой уголовного дела. На заседание женщина не пришла. Судебные приставы сами посетили место проживания нерадивой матери, но её сожитель сообщил, что женщина давно здесь не живёт. Наученные опытом правоохранители осмотрели дом и обнаружили мать года в морозильнике. Женщину доставили в отделение.