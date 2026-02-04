«Спасибо вам до слез, еще бы полчаса»: в Башкирии спасли рыбака

30 января на Кармановском водохранилище спасли рыбака, у которого отказали ноги. Мужчина приехал на рыбалку с двумя друзьями из Ижевска, но в условиях пурги и полуметрового снега ему резко стало плохо.

Когда ноги перестали слушаться, а силы — покидать, он позвонил в экстренные службы. Его слова были полны отчаяния: «Помогите. Я на льду! Я не местный. Приехал из Ижевска. Я не знаю, где я. Мои ноги отказали. Идти не могу. Замерзаю. Засыпаю».

Сотрудники Кармановской ГРЭС при помощи фонаря с крыши цеха оперативно определили местонахождение дезориентированного рыбака, получили от него световой ответ и передали координаты спасателям. Те с помощью волокуш доставили его до берега и передали в руки медиков.

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «переохлаждение». Сейчас он дома и благодарит всех, кто пришел на помощь.