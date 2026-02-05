Осужденный в Башкирии воспрепятствовал правосудию, исправив подпись в деле

В Белорецком межрайонном суде возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Бурзянского района, который воспрепятствовал правосудию. Мужчина, уже приговоренный к 12 годам колонии за изнасилование, после повторного изучения материалов дела зачеркнул собственную подпись.

Как сообщили в Главном управлении ФССП России по РБ, инцидент заметил судебный пристав. Он немедленно остановил происходящее и обеспечил вывод нарушителя из зала заседаний.

В настоящее время проводятся следственные действия. Если вина будет доказана, осужденному грозит дополнительный срок лишения свободы до двух лет.