В Уфе открылась выставка «Творческое наследие Гали Сокороя»

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури открылась выставка «Творческое наследие Гали Сокороя». Она представляет богатое наследие известного поэта, учёного-просветителя и религиозного деятеля. В экспозицию вошли копии уникальных рукописей, ранее недоступные широкой публике – оригиналы хранятся в авторитетных научных центрах Санкт-Петербурга и Казани.

Посетители смогут познакомиться с десятками изданных книг, среди которых – знаменитые циклы стихов «Четыре времени года», «Хвала Казани» и «Свет свечи», наполненные размышлениями о просвещении, культуре и борьбе с невежеством. Выставка демонстрирует многогранное творчество мыслителя, чьи идеи остаются актуальными и сегодня.