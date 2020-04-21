В Башкирии рассказали, как зарегистрироваться на портале «Дорога 02» без компьютера

В Башкирии рассказали, как регистрироваться на портале дорога02, если нет компьютера, смартфона или доступа в интернет. По словам заместителя министра цифрового развития государственного управления РБ Динара Шарафутдинова, таким жителям республики придется просить помощи у близких. Он отметил, что обычно трудности возникают у тех, кому за 60, а следовательно, им и вовсе рекомендовано не выходить на улицу.
Ранее мы рассказывали, как регистрироваться на портале дорога02. В материале вы можете узнать, в каких случаях необходимо получать пропуск для поездки на личном автомобиле. С 20 апреля такая возможность предоставляется два раза в неделю.