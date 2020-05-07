Школьники из Уфы сняли для ветеранов клип-поздравление с Днем Победы

В преддверии 9 Мая школьники Башкортостана начали поздравлять героев Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Один из подарков – от первоклассников 62-го лицея Уфы. Школьники придумали интересный способ поблагодарить ветеранов за мирное небо.

Малыши выучили стихотворение, зачитали его наизусть на камеру, а затем создали клип. Помогали им в этом родители, а также преподаватели. Таким образом каждый причастный выразил благодарность за вклад в победу над фашизмом.