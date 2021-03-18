«Прости за всё»: супруга зарезанного в Уфе юриста рассказала семейную тайну

Я знаю, ты не любил эти публичные признания, наверное, я пишу это для себя, я тебя люблю и буду любить всегда! Я обещаю, я все сделаю ради наших детей, ты будешь гордится нами! Но сейчас невыносимо больно осознавать, что тебя больше нет рядом. Ты самый добрый и замечательный человек, у меня просто нет слов, чтобы описать всю боль, прости меня, пожалуйста, за всё...

Анастасия