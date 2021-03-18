«Прости за всё»: супруга зарезанного в Уфе юриста рассказала семейную тайну

17 марта Башкирию потрясло зверское убийство юриста Александра Елисеева. Молодого уфимца зарезали на глазах у десятка прохожих средь бела дня на улице Пушкина.
У Александра остались двое маленьких детей и беременная супруга Анастасия. Девушка поделилась чувствами о случившейся трагедии с подписчиками и рассказала о жутком совпадении. Оказывается, в день убийства влюбленные должны были узнать пол третьего ребёнка.
Анастасия пообещала любить погибшего супруга всегда и быть сильной ради драгоценных детей.
Напомним, страшное убийство произошло накануне. Руководитель одной из строительных компаний города Станислав Яшин напал на Александра прямо на улице. Очевидцы приняли происходящее за обычную драку, но в какой-то момент в ход пошёл охотничий нож. По предварительной информации, Сергей Яшин нанес Александру 5 ножевых ранений, а потом убежал во дворы, где попытался свести счеты с жизнью – рядом с обездвиженным телом лежало ружьё.
Предварительная причина конфликта – судебные тяжбы.
Фото: eliseevaav