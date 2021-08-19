«Самый страшный день»: мать выброшенного из окна малыша рассказала о трагедии

И в общем-то, как и думала, мне было очень плохо, и я практически была на грани. Лёжа там на столе, я слышала от анестезиологов: морфий — 0,5, ещё морфий — 0,5, адреналин, окситоцин и так по кругу много раз… Мне было плохо, и местами казалось, что я могу умереть, но очень хотела жить и просто терпела, и дышала. Я очень благодарна врачам, они всё сделали хорошо. И я, и ребёночек были здоровы.

Валерия И.