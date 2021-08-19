«Самый страшный день»: мать выброшенного из окна малыша рассказала о трагедии

16 августа Башкирию потрясло жуткое происшествие – в роддоме Стерлитамака 29-летняя девушка выбросила из окна на 3 этаже новорожденного малыша соседки по палате.
Малыш полученные травмы перенести не смог, хотя врачи до последнего боролись за его жизнь. 34-летняя Валерия И. (имя изменено – прим. ред.), мама погибшего ребёнка, могла стать многодетной матерью. У неё уже есть два сына-школьника.
Валерия поделилась своими чувствами после пережитой трагедии. По словам девушки, роды с самого начала были для неё тяжёлыми. Но семья очень ждала появление малыша на свет, поэтому Валерия делала всё возможное, чтобы родить здорового сына.
К сожалению, на этом испытание для семьи не закончилось. Валерия с трудом вспоминает пережитое горе. Несколько часов радости после рождения малыша сменились днями слёз и печали.
Семья простилась с малышом накануне, 18 августа. Валерия и её супруг не собираются писать заявление на подозреваемую. По их словам, им удалось простить и врачей, и девушку.
Тем временем, 29-летняя Алина А. следующие 2 месяца проведёт в следственном изоляторе, а первую неделю – в психиатрической больнице. Напомним, за несколько дней до родов девушку сняли с учёта в психоневрологическом диспансере, где лечили от «тяжёлой депрессии».
Фото: соцсети.