«Самый страшный день»: мать выброшенного из окна малыша рассказала о трагедии

16 августа Башкирию потрясло жуткое происшествие – в роддоме Стерлитамака 29-летняя девушка выбросила из окна на 3 этаже новорожденного малыша соседки по палате.

Фото №1 - «Самый страшный день»: мать выброшенного из окна малыша рассказала о трагедии

Малыш полученные травмы перенести не смог, хотя врачи до последнего боролись за его жизнь. 34-летняя Валерия И. (имя изменено – прим. ред.), мама погибшего ребёнка, могла стать многодетной матерью. У неё уже есть два сына-школьника.

Валерия поделилась своими чувствами после пережитой трагедии. По словам девушки, роды с самого начала были для неё тяжёлыми. Но семья очень ждала появление малыша на свет, поэтому Валерия делала всё возможное, чтобы родить здорового сына.

И в общем-то, как и думала, мне было очень плохо, и я практически была на грани. Лёжа там на столе, я слышала от анестезиологов: морфий — 0,5, ещё морфий — 0,5, адреналин, окситоцин и так по кругу много раз… Мне было плохо, и местами казалось, что я могу умереть, но очень хотела жить и просто терпела, и дышала. Я очень благодарна врачам, они всё сделали хорошо. И я, и ребёночек были здоровы.

Валерия И. 

К сожалению, на этом испытание для семьи не закончилось. Валерия с трудом вспоминает пережитое горе. Несколько часов радости после рождения малыша сменились днями слёз и печали.

И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще… Иногда мне хотелось выйти в окно. А потом мы поняли, что за такой короткий период наш Володя (погибший малыш – прим. ред.) научил нас ценить и любить ещё больше. И его, и друг друга, и детей наших, и вообще жизнь.

Валерия И. 

Семья простилась с малышом накануне, 18 августа. Валерия и её супруг не собираются писать заявление на подозреваемую. По их словам, им удалось простить и врачей, и девушку.

Наша воля с женой, чтобы эту женщину простили, мы не хотим наказания. Пускай она живет и радуется. Мы все приняли, мы никому не хотим наказания.

супруг Валерии И. 
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Тем временем, 29-летняя Алина А. следующие 2 месяца проведёт в следственном изоляторе, а первую неделю – в психиатрической больнице. Напомним, за несколько дней до родов девушку сняли с учёта в психоневрологическом диспансере, где лечили от «тяжёлой депрессии».

Фото: соцсети. 

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