Владимир Путин рассказал, почему Башкирия – особенный регион

Начнём с того, что с момент добровольного вхождения в состав Российской Империи, башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию. Миссию защиты внешних рубежей единого отечества, пограничной стражи. В 1812 году Башкирия почти целиком посадила всё мужское население с 15 лет на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители Башкирии и во время Великой Отечественной войны. Уфа – столица республики, всегда была одним из значимых и важных центров российского Ислама. Просвещенного, творческого, очень уважаемого в исламском мире, но в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, истории и судьбе России.

Владимир Путин, Президент России