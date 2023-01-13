Владимир Путин рассказал, почему Башкирия – особенный регион
Сегодня, 13 января, Башкирию посетил Президент России Владимир Путин.
Глава государства прибыл на траурную церемонию прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Владимир Путин возложил цветы к гробу политика и почтил его память молчанием.
Также Президент России провёл рабочую встречу с Главой Башкирии. Владимир Путин в разговоре Радием Хабировым отметил, что Башкирия – особенный регион России, который имеет важное значение для истории страны.
Начнём с того, что с момент добровольного вхождения в состав Российской Империи, башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию. Миссию защиты внешних рубежей единого отечества, пограничной стражи. В 1812 году Башкирия почти целиком посадила всё мужское население с 15 лет на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители Башкирии и во время Великой Отечественной войны. Уфа – столица республики, всегда была одним из значимых и важных центров российского Ислама. Просвещенного, творческого, очень уважаемого в исламском мире, но в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, истории и судьбе России.